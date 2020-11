Coronavirus, Conte: interventi modulati su criticità delle Regioni

La situazione dei contagi da coronavirus in Italia "è in via di transizione verso lo scenario 4 con particolare riferimento ad alcune regioni". A sottolinearlo è Giuseppe Conte, spiegando che "siamo costretti a intervenire per mitigare il contagio con una strategia modulata sulle differenti criticità" delle Regioni. Nel Dpcm ci saranno "3 scenari di rischio con misure via via più restrittive" decise sal ministero della Salute.