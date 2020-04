Coronavirus, Conte: "Il prezzo che si sta pagando è immenso"

"Proprio quando siamo lontani fisicamente, sperimentiamo la dimensione della comunione, nella consapevolezza, come ha ricordato il Papa, di trovarci tutti sulla stessa barca". Lo scrive il premier Giuseppe Conte in una lettera al direttore di Avvenire. "Il prezzo che oggi si sta pagando è immenso. In termini di vite umane, prima di tutto. Tutelare la salute e sconfiggere il Covid-19 sono obiettivi che sollecitano la responsabilità di tutti", aggiunge.