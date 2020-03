Coronavirus, Conte: "Anche ad aprile stanzieremo almeno 25 miliardi"

Nel decreto di aprile prevediamo ulteriori "stanziamenti non inferiori ai 25 miliardi già stanziati" con il dl di marzo. "Consentiteci di lavorare, vorremmo potenziare ancor di più quest'intervento". Lo ha annunciato il premier, Giuseppe Conte, nell'informativa al Senato. "In definitiva - ha spiegato - vorremmo offrire a famiglie, imprese e lavoratori stanziamenti aggiuntivi per un totale non inferiore ai 50 miliardi di euro".