Coronavirus, Conte alle famiglie in quarantena: "Governo non vi abbandona"

"Oggi ho avuto la possibilità di parlare, in videocollegamento, con alcuni sindaci e alcune famiglie della zona rossa del lodigiano. A loro abbiamo espresso vicinanza e sostegno, lanciando un messaggio chiaro: il governo unito non vi lascerà soli". Lo scrive in un post su Facebook il premier Giuseppe Conte. "L'Italia non si ferma - sottolinea - volgiamo lo sguardo al domani, sempre più determinati a far correre l'economia".



