Coronavirus, commissario straordinario: quarantena solo per chi viene da Wuhan

La quarantena "viene decisa soprattutto dai medici: non si può mettere in quarantena chiunque viene dalla Cina". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza, Angelo Borrelli. La misura "è per quelli che sono nella regione interessata dal coronavirus, e anche in Italia chi arriva da quella regione viene messo in quarantena. Per gli altri - ha aggiunto - c'è una sorveglianza sanitaria adeguata e i dati fino ad adesso ci danno ragione".