Coronavirus, Comitato tecnico-scientifico: non ridurre il livello d'allarme

"I dati che vediamo sono meno allarmanti, ma non ci deve far ridurre il livello di allarme poiché anche oggi si segnalano 2mila malati in più e 600 morti". Lo ha sottolineato Luca Richeli del Comitato tecnico-scientifico, rispondendo a chi gli chiedeva quando fosse possibile ridurre le misure. "I risultati delle misure di contenimento sono sotto gli occhi di tutti. Le decisioni dopo il 13 aprile saranno a livello politico".