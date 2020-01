Coronavirus, cdm: "Dichiarato lo stato di emergenza"

Il consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso al coronavirus. Il governo ha inoltre stanziato 5 milioni di euro per fronteggiare la situazione. La decisione è stata presa dopo che due turisti cinesi, in vacanza a Roma, sono risultati positivi al 2019-nConV e ricoverati all'ospedale Spallanzani.