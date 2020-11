Coronavirus, cambia monitoraggio: dati più tempestivi per assegnare le zone

LaPresse

Cambia il monitoraggio dell'emergenza coronavirus in Italia. I dati in base a cui vengono determinate le misure per far ricadere le Regioni nelle zone previste dall'ultimo Dpcm saranno più tempestivi e più rispondenti alla situazione attuale. La decisione è stata presa dalla Cabina di regia. Il monitoraggio sarà intensificato anche per le occupazioni dei posti letto in terapia intensiva.