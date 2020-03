Coronavirus, calano in tutta Italia le donazioni di sangue

In tutta Italia sono diminuite le donazioni di sangue per i timori legati alla diffusione del coronavirus. Lo riportano il Centro Nazionale Sangue e il Civis, il coordinamento delle associazioni dei donatori. Secondo gli esperti, tuttavia, chi non è considerato a rischio di contagio ed è in buona salute può andare tranquillamente a donare, contattando prima il punto di raccolta per evitare affollamenti.