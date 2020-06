Coronavirus, Brusaferro (Iss): "No al riuso delle mascherine chirurgiche"

"Le mascherine chirurgiche possono esser utilizzate anche per un uso prolungato da 2 a 6 ore, ma non ci sono evidenze che ne garantiscano il riutilizzo in sicurezza" e neppure il ricondizionamento. Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in audizione in Commissione d'inchiesta sui rifiuti. "In base ai diversi contesti, si può usare lo strumento di protezione più appropriato", ha aggiunto. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui