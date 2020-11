Coronavirus, Brusaferro: "Alcune regioni oltre la soglia dei ricoveri"

Ansa

"Quello dei ricoveri con sintomi è un numero che sta crescendo e merita attenzione" e "lo stesso vale per le terapie intensive". Rispetto all'occupazione dei posti letto "alcune regioni hanno superato il cut-off, altre no ma sono vicine". A fare il punto rispetto alla tenuta del sistema sanitario è stato il presidente dell'Istituto superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, durante l'audizione in Commissione Affari Sociali della Camera.