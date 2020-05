Coronavirus, bozza decreto: in arrivo diecimila nuovi infermieri

Quasi 10mila infermieri in più (fino a otto ogni 50mila abitanti) con contratti dal 15 maggio al 31 dicembre. E' una delle misure per la sanità contenute nella bozza del decreto Rilancio. L'obiettivo è la creazione dell'infermiere "di famiglia o di comunità" e di 3.500 posti di terapia intensiva strutturali, oltre al rafforzamento della sorveglianza, anche nelle Rsa. Nel 2021 Asl e Ssn potranno assumere gli infermieri a tempo indeterminato.

