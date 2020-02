Coronavirus, Borrelli: quinta vittima in Italia, 219 contagiati

Sono cinque le vittime in Italia del coronavirus. Lo ha reso noto il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, sottolineando che la quinta vittima è un 88enne di Caselle Landi (Lodi). "Sono in tutto sono 219 i contagiati e 1 guarito - ha precisato -. In tutto sono 99 i pazienti ricoverati negli ospedali, 23 in terapia intensiva e 91 in terapia domiciliare".

