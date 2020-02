Coronavirus, Borrelli: (Protezione civile): "10 le vittime, 322 contagiati"

Sono saliti a 10 i morti del coronavirus nel nostro Paese. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel bollettino quotidiano. Le ultime tre vittime, in Lombardia nella Bergamasca e nel Lodigano, sono tutte ultraottantenni. Sono 322, invece, i contagiati in tutta Italia. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui