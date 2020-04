Coronavirus, Borrelli: "Pasqua e Pasquetta fuori? Assolutamente no"

In attesa del Dpcm che prolungherà restrizioni e limitazioni per evitare la diffusione del coronavirus, Angelo Borrelli ha confermato la necessità di evitare spostamenti e rimanere a casa. "Andare a fare Pasqua e Pasquetta fuori? Assolutamente no", ha detto il capo della Protezione Civile in conferenza stampa. "Dobbiamo rispettare il distanziamento sociale, che ci sta portando a risultati positivi", ha spiegato.