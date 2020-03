Coronavirus, Borrelli: numero guariti importante, contagi stabili

"I guariti sono oggi 1.084 in più, un numero veramente importante, che li porta in totale a 4.025, più 37% rispetto a martedì". Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile. "Ci sono 2.648 positivi in più, un trend stazionario in questa settimana", ha aggiunto. Segui gli aggiornamenti in tempo reale sull'emergenza coronavirus cliccando qui