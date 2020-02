Coronavirus, Borrelli: "In Italia ci sono 283 casi"

Sono 283 i casi di coronavirus in Italia. Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Angelo Borrelli nel bollettino aggiornato con i numeri relativi alla malattia. Il capo della Protezione civile ha poi precisato che sui due casi sospetti in Toscana e su quello in Sicilia "sono in corso le ultime verifiche da parte dell'Istituto di sanità".



