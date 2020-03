Coronavirus, Borrelli: il picco forse slitta tra 2 settimane, proibire sport

"Forse il picco dell'emergenza coronavirus in Italia non arriverà la prossima settimana, ma quella dopo: tutti dicono che stiamo andando verso il picco e ci auguriamo che sia quanto prima". Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, secondo Borrelli in ogni caso "sarebbe giusto proibire l'attività sportiva all'aperto: se dobbiamo fare dei sacrifici, dobbiamo farli per tutte le ragioni. Bisogna evitare anche la corsa all'aperto". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui