Coronavirus, Borrelli: 610 morti più di mercoledì, calano terapie intensive

Sono 18.279 le persone morte per il coronavirus in Italia dall'inizio della pandemia, con 610 decessi nelle ultime 24 ore. Lo ha detto Angelo Borrelli della Protezione civile. Sono 143.626 i contagiati totali, 4.204 più di mercoledì. I dimessi sono 28.470 (+1.979), mentre per il sesto giorno consecutivo calano i ricoverati in terapia intensiva: -88 per un totale di 3.605 pazienti.