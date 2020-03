Coronavirus, Borrelli: "3.957 positivi in più, dato in lieve calo"

"Sono 7.024 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 952 in più di sabato. Sono complessivamente 46.638 i malati, con un incremento di 3.957. Di questi 3.009 sono ricoverati in terapia intensiva (+142)". Lo ha comunicato il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, sottolineando che "i numeri sono in lieve controtendenza rispetto gli aumenti degli ultimi giorni, ma bisogna continuare a seguire le indicazioni date dal governo". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui