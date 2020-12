Coronavirus, Bonaccini: "Terza ondata inevitabile, ma va arginata"

Ansa

La terza ondata di coronavirus è "inevitabile": ne è convinto il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il quale spiega che "in questi giorni discuteremo con il governo per capire come arginare il rischio". Perché, anche se "chi ne capisce più di noi dal punto di vista scientifico dice che è inevitabile", il tema sarà "la forza di questa terza ondata, cioè se sarà troppo robusta o invece, come ci auguriamo, se sarà lieve".