Coronavirus, Bonaccini: "Bloccare l'export di mascherine e guanti"

I governatori di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto chiedono di bloccare le esportazioni di mascherine e guanti per evitare di rimanere a secco. Ad esporre la proposta è il presidente emiliano Stefano Bonaccini, che parla di "bloccare le esportazioni dei dispositivi di protezione individuale prodotti dalle aziende italiane e la requisizione del materiale". E aggiunge: "Non vorremmo ritrovarci senza mascherine, tute, cuffie nelle zone più colpite".

