Coronavirus, Boccia: "Dopo Ferragosto stretta su movida e discoteche"

"Se i numeri non cambiano sarà inevitabile un freno alla movida selvaggia, la prossima settimana si cercherà di condividere una scelta rigorosa con tutte le Regioni". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, aggiungendo: "Le discoteche per noi non andavano proprio riaperte, le linee guida del governo andavano in questa direzione".