Coronavirus, Bellanova: cibo assicurato, evitare code nei negozi

Anche in caso di lockdown, la filiera agroalimentare "è assolutamente in grado di garantire, come in tutti questi mesi, cibo sano e sicuro al Paese". A chiarirlo è il ministro per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, spiegando di aver ricevuto "notizie di code e assembramenti nei negozi di alimentare per timore di un nuovo lockdown e di problemi negli approvvigionamenti". Il ministro invita quindi "ad acquistare solo il necessario".