Coronavirus, Basilicata chiusa fino al 3 aprile: stop entrata e uscita

Fino al 3 aprile è in vigore il "divieto di spostamento delle persone in entrata e in uscita dalla Basilicata", ad eccezione dei "servizi pubblici essenziali" e per "gravi motivi di salute". E' un'ulteriore misura restrittiva presa dal presidente della Regione, Vito Bardi, per contenere l'epidemia di coronavirus. Chi violerà l'ordinanza dovrà sottoporsi all' "obbligo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario insieme a tutti i conviventi".