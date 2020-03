Coronavirus, l'allarme della polizia postale: aumentano gli adescamenti di minori online

Nei giorni dell'emergenza coronavirus si è registrata un'impennata delle denunce per truffe e adescamenti online. Lo rileva la polizia postale, esaminando le 261 denunce presentate ai compartimenti territoriali nelle ultime due settimane. Ben 47 riguardano casi di pedofilia e la postale mette in guardia: "E' estremamente pericoloso lasciare da soli i minorenni, costretti a restare in casa in questi giorni, a navigare liberamente in Rete".