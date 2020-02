Coronavirus, atterrati a Pratica di Mare gli 8 italiani arrivati da Wuhan

E' atterrato all'aeroporto militare di Pratica di Mare l'aereo messo a disposizione dalla Farnesina per riportare in patria gli otto italiani rimasti a Wuhan. Il velivolo è partito dalla base Raf di Brize Norton, nell'Oxfordshire. Dopo i primi controlli i nostri connazionali saranno portati all'ospedale militare del Celio a Roma, dove saranno messi in quarantena.