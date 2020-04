Coronavirus, Arcuri: "Senza salute la ripresa economica è molto breve"

Il commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha parlato della ripresa delle attività chiedendo "cautela" e "prudenza". "Senza la salute e la sicurezza, la ripresa economica durerebbe come un battito di ciglia", ha detto. "Bisogna tenere in equilibrio questi due aspetti, serve alleggerire progressivamente le misure di contenimento e garantire sicurezza e salute di un numero massimo di cittadini", ha aggiunto. Segui tutti gli aggiornamenti sul coronavirus in Italia e nel mondo in tempo reale