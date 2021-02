Coronavirus, Arcuri: entro marzo vaccinati 7 milioni di italiani

Ansa

Entro marzo "potremmo avvicinarci alla vaccinazione di 7 milioni di italiani". La previsione è del commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, secondo il quale ciò "è quello che si puo' fare" visto che nel primo trimestre l'Italia avrà "solo 14,7 milioni di dosi quando ne avremmo dovute avere 28 milioni". Per Arcuri, comunque "non importa se sia tanto o poco, ma che il piano vada avanti senza perdere un minuto".