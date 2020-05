Coronavirus, Arcuri: "Domani inizia secondo tempo"

"Domani inizia il secondo tempo di una partita di cui non si conosce la durata e quando finirà". Così il commissario straordinario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri. "Solo oggi abbiamo distribuito oltre 8mila strumenti per incrementare i posti letto per la terapia intensiva. Ora il 18% di questi posti è occupato da pazienti Covid. Siamo più pronti del primo giorno", ha aggiunto.