Coronavirus, Arcuri dà il via libera a gara per 5 milioni di test rapidi

Il commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, Domenico Arcuri, ha dato il via libera alla richiesta pubblica di offerta per la fornitura di cinque milioni di test rapidi per il coronavirus. La procedura è stata avviata su richiesta del ministro della Salute e condivisa nei contenuti dal Comitato tecnico scientifico. Le offerte dovranno essere presentate entro le 18:30 dell'8 ottobre.