Coronavirus, Arcuri: "Al 31/12 un terzo degli italiani avrà fatto tampone"

"Da inizio crisi sono stati somministrati in media 39.500 tamponi al giorno, a maggio in media 61mila al giorno". Lo ha spiegato il commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa alla Protezione civile. "Nel Lazio in media passeremo da 3.803 tamponi al giorno a 6.328, in Lombardia da 12.159 a 21.336 - ha aggiunto -. Al 31 dicembre il 28% degli italiani, quasi un italiano su tre, sarà stato sottoposto a tampone".