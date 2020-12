Coronavirus, Arcuri: "Ad oggi vaccinati 9.803 italiani"

Ansa

Ad oggi sono 9.803 gli italiani vaccinati con le dosi giunte il 27 dicembre nel "Vaccine Day". Lo ha reso noto il commissario straordinario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri. Si tratta di "oltre il 100% delle 9.750 dosi distribuite, in quanto, in alcune Regioni, si è cominciata a somministrare anche la sesta dose per ogni fiala". Entro giovedì sarà terminata la consegna nei punti di somministrazione delle 469.950 dosi previste per questa settimana.