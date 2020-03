Coronavirus, Antitrust: oscurato sito che vende test per l'autodiagnosi | "Comportamento scorretto e ingannevole"

L'Antitrust ha disposto l’oscuramento del sito che commercializza un test per l’autodiagnosi del contagio da Covid-19. E' stato avviato un procedimento istruttorio e, al contempo, disposto in via cautelare sia l’oscuramento del sito web in collaborazione con la guardia di finanza, Nucleo Speciale Antitrust, sia la sospensione dell’attività di promozione pubblicitaria e commercializzazione del "Rapid Test Covid-19", al prezzo di 24,86 euro. Si tratta di un prodotto reclamizzato come dispositivo medico diagnostico a domicilio. Coronavirus, "Comportamento scorretto e ingannevole", la motivazione.