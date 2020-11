Coronavirus, anestesisti: in 7 giorni atteso raddoppio dei ricoveri

Getty

Se le misure restrittive dell'ultimo Dpcm non daranno effetti, "che però potranno evidenziarsi non prima di 10 giorni" , gli anestesisti si attendono "un raddoppio dei ricoveri ospedalieri e in terapia intensiva nella prossima settimana". E' l'opinione del presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri, Alessandro Vergallo. Secondo il quale le terapie intensive "sono già sotto pressione" e un lockdown nazionale "è ragionevole".