Coronavirus, ancora in calo decessi e malati | Positivi test su 5 candidati al vaccino in Italia

I numeri dell'epidemia nel nostro Paese sono però ancora molto alti perché continuano i nuovi casi e cresce il bilancio dei decessi. La strada verso un vaccino è ancora molto lunga e complessa, ma senza dubbio i dati relativi ai primi test dei cinque candidati italiani sono una buona notizia: hanno creato una forte produzione di anticorpi.

Tutti e cinque i candidati vaccini sono stati progettati per contrastare la principale arma che il virus utilizza per invadere le cellule, la proteina Spike. Si basano sui frammenti del materiale genetico del coronavirus che corrispondono a diverse regioni della proteina e tutti sono somministrati con la tecnica chiamata elettroporazione, che consiste in un'iniezione nel muscolo seguita un brevissimo impulso elettrico che facilita l'ingresso del vaccino nelle cellule e attiva il sistema immunitario.

Dei cinque vaccini in sperimentazione sono al momento due quelli che sembrano più promettenti.

Se questo è un passo importante, nell'immediato è fondamentale guardare all'andamento dell' epidemia. Anche in questo caso ci sono segnali incoraggianti, come le 30.455 persone guarite in Italia dopo aver contratto il virus, 1.985 in più rispetto a giovedì.

Si è ridotto di 108 unità anche il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, sceso adesso a 3.497, e sono diminuiti di 157 unità anche i ricoverati con sintomi, il cui numero complessivo è sceso a 28.242.

Invita invece ancora a una grande cautela il numero dei casi in Italia, saliti a 98.273 compresi i guariti e i deceduti: 1.396 in più in 24 ore, mentre giovedì l'incremento era stato di 1.615. Il numero dei decessi è di 570.

Il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro, intanto, ha avvertito: "le misure, in vista della fase 2 dovranno mantenere una scala nazionale". E se anche "la curva dell' andamento dell'epidemia mostra chiaramente una situazione di decrescita, questo non deve farci abbassare la guardia". Sulla Pasqua ha avvertito: "Saremo in un momento festivo certamente di unione, ma purtroppo quest'anno non possiamo aggregarci. Uniamoci negli affetti ma mantenendo il distanziamento. Le curve sono un segnale positivo, ma lo possiamo fare solo mantenendo misure".

"E' chiaro che la curva dell'epidemia sta scendendo abbastanza lentamente", ha osservato il fisico Giorgio Parisi, dell'Università Sapienza di Roma. Continuano a esserci anche differenze nell'andamento dei casi da regione a regione: "in Lombardia - ha detto - il picco dei decessi in Lombardia è ormai alle spalle, così come si sta riducendo la pressione sulle unità di terapia intensiva; in altre regioni invece il numero dei decessi sta scendendo abbastanza lentamente. Ci sono vari segnali positivi, ma dovremo vedere con calma quanto sarà veloce la discesa".