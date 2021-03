Coronavirus, Anci: se chiudono scuole più controlli in luoghi movida

IPA

Antonio Decaro, presidente dell'Anci (Associazione Comuni), ha "posto al governo e al ministero dell'Interno il tema dei controlli sugli assembramenti su strade o piazze da parte delle forze dell'ordine". Decaro ha infatti spiegato che "è complicato far sì che si accetti l'interruzione delle lezioni in presenza, per fermare i contagi da Covid-19, se ogni sera ci sono centinaia di ragazzi in giro nei luoghi della movida".