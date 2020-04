Coronavirus, all'asta le opere dei tatuatori di tutto il mondo per l'ospedale degli Alpini a Bergamo

L'arte per la solidarietà e la vicinanza ai tempi del coronavirus. Mai come in questo periodo le iniziative per stringersi accanto a chi sta soffrendo mostrano il volto più bello dell'Italia e, per esteso, dell'umanità. Per la seconda volta nel giro di due settimane i tatuatori di tutto il mondo organizzano un'asta di beneficenza per Bergamo, la città più colpita dall'epidemia. Stavolta il ricavato andrà all'ospedale approntato dagli Alpini presso la Fiera. Da sabato 4 aprile alle ore 10 a domenica 5 a mezzogiorno seguendo l'hashtag #tatuatoriperglialpini sarà possibile acquistare un oggetto personalizzato ad hoc.