Coronavirus, Alitalia: "Per passeggeri obbligo di indossare mascherine"

"La sicurezza di tutti i passeggeri e dei propri dipendenti rappresenta da sempre la massima priorità di Alitalia. Per questo motivo - si legge in una nota - la compagnia informa che verrà chiesto ai passeggeri di munirsi, prima di salire in aereo, di una mascherina protettiva da indossare obbligatoriamente qualora un elevato numero di viaggiatori non permetta di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza prevista". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui