Coronavirus, al minimo i ricoveri in terapia intensiva: sotto i mille

Continua il calo dei nuovi contagi da coronavirus in Italia, 744 nelle ultime 24 ore secondo la Protezione civile, e i ricoveri nelle terapie intensiva scendono per la prima volta dall'inizio dell'epidemia sotto quota mille. Siamo a 999, 28 in meno rispetto a domenica. I pazienti guariti dal Covid-19 sono fino ad oggi 106.587, con un incremento di 1.401. Scende anche il numero dei malati, 82.488, cioè 836 in meno rispetto a domenica.