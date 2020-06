Coronavirus, Aifa: nessun beneficio dal farmaco Tocilizumab 

Nessun beneficio dal Tocilizumab (farmaco per l'artrite reumatoide) sul Covid-19. L'Aifa in una nota spiega che lo studio randomizzato su 126 pazienti (un terzo della casistica prevista), e concluso anticipatamente, "non ha mostrato alcun beneficio nei pazienti trattati né in termini di aggravamento (ingresso in terapia intensiva) né per la sopravvivenza". "Tocilizumab - scrive Aifa - si deve considerare come un farmaco sperimentale".