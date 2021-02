Coronavirus, aggiornato il piano vaccinale: sei "categorie" nella seconda fase

"Sono partite le somministrazioni del vaccino anti covid agli over 80: in tutti i 50 punti si sta procedendo con regolarità e al momento non si registrano né disfunzioni né mancate presentazioni da parte degli anziani prenotati. Si invitano i cittadini a recarsi nei punti di somministrazione all'orario previsto dalla prenotazione. In tutti i centri vaccinali si segnala una grande adesione e soddisfazione della parte degli utenti". Lo comunica l'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.