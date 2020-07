Coronavirus, Agcom: "Il 12,7% degli studenti senza didattica a distanza"

La pandemia di coronavirus ha inasprito "le disuguaglianze sociali e digitali preesistenti in Italia". E' uno dei passaggi dell'analisi dell'Agcom nell'allegato alla Relazione annuale, che ha messo in evidenza che, nel periodo di lockdown causato dall'emergenza sanitaria, "il 12,7% degli studenti non ha usufruito della didattica a distanza, dati inaccettabili per una democrazia evoluta".