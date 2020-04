Coronavirus, Abbott si aggiudica gara fornitura kit test sierologici

E' la società Abbott l'operatore economico assegnatario del bando per i 150mila kit di test sierologici. E' quanto si legge sul decreto di assegnazione, pubblicato sulla pagina ufficiale del commissario governativo per l'emergenza coronavirus in Italia. La Abbott Diagnostics è leader mondiale nel campo dei test per le malattie infettive, incluso lo sviluppo del primo test per l'Hiv.