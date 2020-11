Coronavirus, a Palermo giudici ordinari in sciopero dal 1° dicembre

ap-lapresse

I magistrati onorari del Tribunale e della Procura di Palermo a partire dal 1° dicembre 2020 sospenderanno l’attività giurisdizionale per "preservare la loro incolumità". Come si legge nel comunicato redatto, viene evidenziato come "in piena emergenza Covid-19, l’assenza di garanzie e tutele giuslavoristiche ha palesato drammaticamente tutte le criticità di una categoria esposta alla scelta indegna - di un paese civile e culla del diritto come l’Italia - tra Indigenza e Salute".