Coronavirus, 8.641 persone sanzionate su 197mila controlli

Sono 197.750 le persone controllate nelle ultime 24 ore dalle forze dell'ordine per l'emergenza coronavirus e tra loro 8.641 sono state sanzionate. Altre 74 sono state denunciate per falsa dichiarazione e 9 per violazione di quarantena. Verifiche sono state eseguite su 68.252 esercizi commerciali: 104 i titolari sanzionati, 32 le chiusure. Tra l'11 e il 19 aprile controllate in tutto nove milioni di persone e quasi 3 milioni e mezzo di attività.