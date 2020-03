Coronavirus, 793 nuovi deceduti, 4.821 positivi e 943 guariti in più

In Italia ci sono stati, nelle ultime 24 ore, 4.821 nuovi casi di coronavirus (per un totale di 42.681 persone positive). I deceduti sono 793 in più (è il dato più alto in un singolo giorno), per un totale di 4.825. Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza, Angelo Borrelli, nella conferenza stampa della Protezione civile. I guariti sono 943 in più (6.072 in totale).