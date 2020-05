Coronavirus, 652 nuovi positivi, 130 morti: calano terapie intensive

Continua il calo della curva epidemiologica in Italia. Lo riporta la Protezione civile secondo cui oggi, 22 maggio, sono stati registrati 652 nuovi casi da coronavirus (in totale sono 228.658) mentre gli attualmente positivi sono sotto quota 60mila (59.322): 1.638 in meno nelle ultime 24 ore. I decessi sono 130 (giovedì erano stati 156), il totale sale così a 32.616. Le terapie intensive sono 45 in meno. Saliti a 136.720 i dimessi e i guariti.