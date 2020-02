Coronavirus: 51 contagiati, focolaio nel Basso Lodigiano

E' salito a 39 il numero di contagiati da coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si sono "tutti verificati" nella stessa area a sud di Lodi, confermata come centro di un focolaio. In Veneto il bilancio delle persone risultate positive al coronavirus è salito a 12.