Coronavirus, 303 nuovi contagi in Italia: l'85% in Lombardia

Cala ancora il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia, con un incremento di 303 casi rispetto a domenica. In Lombardia i nuovi contagiati sono 259, pari al 85,5% del totale. Nelle ultime 24 ore si sono registrate 26 vittime. Oltre alla provincia di Bolzano, sono otto le Regioni in cui non si registrano nuovi contagi: Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.